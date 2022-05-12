Кишинёв, , 13:25 — REGNUM Средняя стоимость электроэнергии для Молдавии, приобретаемой на Украине и в Приднестровье, составит в этом месяце $66,7 за мВт⋅ч. Об этом 12 мая сообщил в своём телеграм-канале вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Электроэнергия Kate Ter Haar

«В мае 70% электроэнергии будет поставлять МГРЭС, а 30% — «Укргидроэнерго» (Украина)», — отметил глава ведомства.

Министр заявил, что Молдавия пытается диверсифицировать источники поставки электроэнергии, для чего, кроме контракта с приднестровской МГРЭС, было подписано соглашение с украинским поставщиком. Спыну также отметил, что, несмотря на повышение средней закупочной цены на электроэнергию, тарифы на неё не увеличатся.

Напомним, в апреле Молдавия заключила договор с МГРЭС на поставку электроэнергии по цене $59,5 за мВт⋅ч. Контракт с «Укргидроэнерго» был подписан в мае. По нему стоимость электроэнергии власти отказались разглашать.

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