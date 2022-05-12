Вашингтон, 12 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в очередной раз чуть не упал 11 мая во время подъема по трапу самолета, об этом New York Post.

Whitehouse.gov Джо Байден

Инцидент произошел на авиабазе «Эндрюс» в штате Мэриленд перед отправкой в штате Иллинойс. Во время подъема по трапу американский президент на короткое время потерял равновесие, но потом его восстановил и без происшествий поднялся на борт самолета, держась правой рукой за поручни при подъеме.

В штате Иллинойс Байден в очередной раз возложил на специальную военную операцию России на Украине ответственность за рост мировых цен на продукты питания. Он также организовал сбор средств в Чикаго и встретился со сторонниками профсоюза.

Байден уже падал во время восхождения по трапу самолета. Тогда подобный инцидент вызвал вопросы относительно здоровья пожилого американского президента.

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