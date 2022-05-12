София, , 13:24 — REGNUM На военном полигоне «Цранча» в Пазарджикской области Болгарии начался основной этап учений армий стран-участниц НАТО «Троянский след». Об этом 12 мая сообщает БНР.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в ходе активной фазы мероприятия военнослужащие из 10 стран демонстрируют навыки десантирования, имитируют танковые бои, а также проводят артподготовку. За ходом маневров наблюдают министр обороны Болгарии Драгомир Заков и глава штаба болгарской обороны Эмил Эфтимов.

«Троянский след» стали третьими по счету натовскими учениями в регионе с начала нынешнего года. Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков высказался за усиление присутствия международного контингента Североатлантического альянса на болгарской территории.