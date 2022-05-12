Таллин, 12 мая, 2022, 13:24 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Эстонские пограничники во вторник, 10 мая, задержали на Чудском озере (восточная Эстония) гражданина Марокко, который плыл из России на лодке. Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны страны.

Границу незаконно пересек 22-летний гражданин Марокко. Пограничники задержали его и доставили на кордон. Мужчине было предписано покинуть Эстонию, он получил запрет на въезд сроком на пять лет.

Об инциденте сообщено в Пограничную службу Российской Федерации.