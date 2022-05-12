Пермь, , 13:23 — REGNUM В Пермском крае за сутки, 11 мая, госпитализировали 59 пациентов с коронавирусной инфекцией. Днём ранее число госпитализаций составляло 15. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас на лечении стационарах находятся 327 человек. Из них 39 — в тяжёлом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены десять пермяков.

Общее число выявленных заражений коронавирусом в регионе достигло 368 319. За последние сутки выявили 93 случая. Жертвами заболевания стали 8777 человек. За минувшие сутки не зафиксировано ни одного смертельного исхода.