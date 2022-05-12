София, , 13:22 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии большинством голосов одобрили план правительства по ужесточению наказания за преступления в сфере компьютерных технологий в целом и незаконную деятельность в киберпространстве в частности. Об этом 12 мая сообщает софийская газета «Факты».

Киберпреступление Blogtrepreneur

Согласно предварительной информации, за новый документ проголосовали 190 депутатов, против — высказались 9 народных избранников. При этом сообщается, что некоторые парламентарии участия в голосовании не приняли.

Новый документ предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет и штраф в размере до 20 тыс. левов ($10,6 тыс.) за умышленное заражение компьютерных сетей, являющихся частью инфраструктуры, а также промышленный шпионаж в сети и преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией детей в интернете.

Указанный закон вступит в силу с 1 июля нынешнего года.