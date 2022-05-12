Мемфис, США, , 13:22 — REGNUM «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 134:95.

Баскетбольный мяч (сс) tookapic

Самыми результативными в матче стали игроки «Мемфиса» Джарен Джексон, Тайас Джонс и Десмонд Бейн, на счету которых по 21 очку. В составе «Голден Стэйт» защитник Клэй Томпсон набрал 19 очков.

Таким образом, «Мемфис» сократил отставание в серии — 2:3. Следующий матч пройдёт 14 мая.

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