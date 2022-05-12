Париж, 12 мая, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Согласно опросу института общественного мнения Франции, 49% жителей страны надеются, что следующим арендатором Матиньонского дворца, резиденции премьер-министра, будет политик из числа левых сил, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Если заведомо 92% левых избирателей хотят, чтобы их идеи услышали, то к этому же стремятся треть сторонников президента Франции Эммануэля Макрона и 25% сторонников его основного оппонента на выборах Марин Ле Пен.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс, по всей вероятности, подаст в ближайшие дни прошение об отставке Эммануэлю Макрону.

Как сообщало ИА REGNUM, совет министров Франции пересмотрел покупательную способность жителей страны, сильно пострадавших от резкого роста цен на энергоносители.