Жители Франции хотят видеть нового премьер-министра из числа левых сил
Париж, 12 мая, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Согласно опросу института общественного мнения Франции, 49% жителей страны надеются, что следующим арендатором Матиньонского дворца, резиденции премьер-министра, будет политик из числа левых сил, сообщает Le Figaro.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Флаг Франции
Если заведомо 92% левых избирателей хотят, чтобы их идеи услышали, то к этому же стремятся треть сторонников президента Франции Эммануэля Макрона и 25% сторонников его основного оппонента на выборах Марин Ле Пен.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс, по всей вероятности, подаст в ближайшие дни прошение об отставке Эммануэлю Макрону.
Как сообщало ИА REGNUM, совет министров Франции пересмотрел покупательную способность жителей страны, сильно пострадавших от резкого роста цен на энергоносители.