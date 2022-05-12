Махачкала, 12 мая, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Дагестане произошло двойное убийство в одном из многоэтажных домов Махачкалы. В одной из квартир были обнаружены тела двоих человек с огнестрельными ранениями. По данному факту организована проверка, сообщили 12 мая в пресс-службе регионального управления МВД.

kropekk_pl Убийство

Как было установлено, убитые — отец и дочь, проживавшие в многоквартирном жилом доме по улице Лаптиева в Махачкале. Ранее в дежурную часть поступило сообщение о слышавшихся из квартиры выстрелах.

«На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. В квартире были обнаружены двое погибших: 18-летняя девушка и её 52-летний отец. Смерть обоих наступила в результате полученных огнестрельных ранений», — говорится в сообщении МВД.

Рядом с телами потерпевших было найдено ружье, из которого предположительно были произведены выстрелы. Следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.