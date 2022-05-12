Москва, 12 мая, 2022, 13:20 — ИА Регнум. После двухдневного обвала нефть привлекла покупателей и восстановилась более чем на 5% на торгах 11 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Bureau of Safetyand Environmental Enforcement Добыча нефти

«Однако восходящий импульс развить не удалось. Сегодня, 12 мая, нефть марки Brent снова оказалась под давлением, тестируя отметку $105 за баррель после очередной неудачной попытки пробоя 20-дневной скользящей средней.

Вчерашний подъем походил скорее на отскок, который носил преимущественно технический характер. Brent встретила покупателей по мере приближения к психологическому уровню $100, целостность которого последний раз нарушалась более двух недель назад.

В остальном предпосылок для устойчивого и беспрепятственного роста в краткосрочной перспективе нет.

Во-первых, сильное сопротивление рынку черного золота оказывает дорожающий доллар. USD продолжает передвигать 20-летние максимумы, подпитываясь жесткой политикой Федрезерва и растущей доходностью трежерис.

Во-вторых, после отрыва от динамики рисковых активов во время паники из-за геополитической ситуации вокруг Украины, нефть постепенно возвращается к корреляции с акциями, которые, в свою очередь, пребывают в минорных настроениях на фоне сочетания высокой инфляции и растущих экономических рисков.

В-третьих, эпидемиологическая ситуация в Китае выравнивается, что способствует некоторому ослаблению опасений за перспективы спроса на энергоносители.

В ближайшее время Brent продолжит курсировать в привычном диапазоне, демонстрируя повышенную внутридневную волатильность на фоне противоречивых сигналов.

Однако по мере того, как рисковые активы утопают в красной зоне, а доллар продолжает победоносное шествие, понижательные риски усиливаются», — пояснил эксперт.

Читайте также: Спрос на нефть снижают локдауны в Китае