Шебекино, Белгородская область, , 13:21 — REGNUM Доследственную проверку по фактам разрушения жилого дома в Шебекино назначил СУ СК по Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе ведомства.

Трещина в стене Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Следователи обратили внимание на сообщение в социальных сетях — жильцы дома №6 по улице Генерала Шумилова показали фотографии трещин в стенах и деформированного пола. По словам автора сообщения, в доме также повреждены трубы канализации и водоснабжения, здание построено восемь лет назад, жильцы неоднократно обращались в городскую администрацию, однако повреждения не были устранены.

СК намерено дать правовую оценку деяниям должностных лиц администрации муниципалитета на предмет халатности и мошенничества в действиях подрядчика, осуществляющего строительство и ввод в эксплуатацию жилого дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.