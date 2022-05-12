Воронеж, 12 мая, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Управление Министерства юстиции РФ по Воронежской области возглавил Александр Терещенко, 11 мая он был представлен главе региона Александру Гусеву, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Bychkov Denis Воронеж

Александра Терещенко в режиме видеоконференции представил первый замминистра юстиции Российской Федерации Евгений Забарчук.

«Важно, что руководителем стал человек, который хорошо знаком с нашей областью. Мы открыты к взаимодействию и у нас хорошо построена система такого взаимодействия. Надеюсь, наша совместная работа будет результативна и полезна для Воронежской области», — сказал Гусев.