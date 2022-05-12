Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM В Санкт-Петербурге жители Васильевского острова вышли протестовать против будущего строительства жилья на северном намыве у Финского залива. О ходе акции сообщили в телеграм-канале «Мы против северного намыва!».

Акция против застройки северного намыва Telegram-канал «Мы против северного намыва!»

Эту часть Василеостровского района планируют застроить жилым комплексом «Группы ЛСР», который рассчитан примерно на 30 тыс. человек. Жители района хотят воспрепятствовать застройке, ранее эту территорию жители использовали для купания и отдыха. А сами работы из-за шума мешают местным жителям.

Инициативная группа подготовила письмо в Роспотребнадзор, ссылаясь на опасность ситуации в северной части острова. Это связано прежде всего с доставкой песка для создания намыва для дальнейшего строительства.

«Весной текущего года на намывной территории Васильевского острова дважды были обнаружены ядовитые змеи — гадюки. Животные явно завезены с большим количеством песка. И, поскольку залив преграждает им путь к лесам, их природному ареалу, они ползут к домам, в сторону города», — говорится в тексте.

Помимо рассылки письма и сбора подписей за отмену строительства комплекса, жители провели очную акцию. Петербуржцы вышли к территории, планируемой для застройки, и препятствовали проезду грузовых машин. Главным лозунгом стал «Остров наш — да будет пляж!».

К месту сбора прибыли полицейские, затем появились и представители «Группы ЛСР». Сотрудники строительной компании продемонстрировали представителям правоохранительных органов документы о законном характере работ. Местным жителям с ними ознакомиться не удалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проекте жилого комплекса, который планируют построить на северном намыве. Участок был приобретён под эти нужды за три млрд рублей. Помимо жилых домов там появится и социальная инфраструктура. От возможности создать на его территории пляжную зону архитекторы не отказываются.

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