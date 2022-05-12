Таллин, , 13:18 — REGNUM Впервые за 14 лет в Эстонию пришел транзитный состав из Казахстана, отгрузка 70 вагонов льняных семян идет на зерновом терминале Мууга полным ходом. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV+ в своем репортаже.

В порту (сс) Frans Berkelaar

Поскольку российский транзит из эстонских портов уходит, эстонские фирмы ищут любую альтернативу и новых клиентов. На терминале Мууга (северная Эстония) надеются, что прервавшийся в 2008 году транзит грузов из Казахстана наладится вновь.

«Казахи очень хотят работать через Эстонию. Казахстан — это очень крупный экспортер пшеницы, высококачественной пшеницы. В зерновой сезон 2005, 2006 и 2007 годов мы обрабатывали от 1 млн до 1,3 млн тонн именно казахского зерна», — сообщил председатель правления порта Мууга Ян Липинский.

Среди сложностей, которые могут негативно повлиять на эти планы, называются две причины. Во-первых, позиция России, которая может поставить заслон на пути такого транзита в страны Евросоюза. Во-вторых, дороговизна железнодорожных перевозок со стороны эстонской госкомпании OpenRail.

Так, по сравнению с осенью 2021 года тарифы выросли в два раза, и это отпугивает потенциальных клиентов. Например, Узбекистан хотел поставлять соевые бобы через Эстонию, но ушел из-за тарифов в соседнюю Латвию.