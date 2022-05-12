Бухарест, , 13:17 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал в итоговой редакции закон об увеличении суммы на питание в государственных больницах страны. Об этом 12 мая сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Румыния PavelD

Согласно официальной информации, уже с 1 июня текущего года каждый «социальный» пациент будет ежедневно получать «продуктовый талон» на сумму в 22 лея ($4,6).

Расходы на питание в учреждениях здравоохранения будут обеспечиваться за счет перечислений из государственного бюджета через министерство здравоохранения в Единый национальный фонд медицинского страхования.

Напомним, ранее структуры Евросоюза подвергли критике минздрав Румынии за «низкое качество питания» в стационарах. В настоящее время на еду для пациента в среднестатистической румынской больнице выделяется 11 леев ($2,3).