Бостон, США, , 13:17 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 110:107.

Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс» (сс) Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, на счету которого дабл-дабл из 40 очков и 11 подборов. В составе «Бостона» форвард Джейсон Тейтум набрал 34 очка.

Таким образом, «Милуоки» вышел вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 14 мая.

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