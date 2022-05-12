Липецк, 12 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

12 мая выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом — столько же выявлено сутками ранее. Всего зарегистрировано 150 тыс. 314 случаев заражения.

За весь период наблюдения 145 тыс. 492 человека выписаны после курса лечения, в том числе 92 — за последние сутки.

За весь период скончались 3737 человек. Подтверждено три новых летальных случая.