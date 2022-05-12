Донецк, 12 мая 2022, 13:15 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Кировского района Донецка. Об этом 12 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Атака зафиксирована в 12:00. С позиций в населённом пункте Невельское был открыт огонь по Кировскому району Донецка. Всего выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские силовики несколько раз обстреляли «Горловку», в том числе с применением установки РЗСО.