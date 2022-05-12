Латвия, 8 октября, 2006, 02:27 — ИА Регнум. По результатам подсчета голосов на 322 из 1 006 избирательных участков Латвии пятипроцентный барьер на выборах IX Сейма преодолевают шесть партий и партийных объединений, сообщает 8 октября корреспондент ИА REGNUM .

Как свидетельствует информация, обобщенная Центральной избирательной комиссией на 01.00 мск 8 октября, у Союза "зеленых" и крестьян спикера Сейма Ингриды Удре насчитывается 24,23% голосов избирателей, Народная партия премьер-министра Айгара Калвитиса набрала уже 21,26%, партия "Новое время" экс-премьера Эйнара Репше - 13,38%, объединения "Центр согласия" Нила Ушакова - 10,18%, объединения "Латвийская первая партия/Латвийский путь" - 9,09% и объединения "Отечеству и Свободе/Движение за национальную независимость Латвии" - 5,42%.