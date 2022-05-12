Пока на выборах в Латвии пятипроцентный барьер преодолевают шесть партий и объединений
Латвия, 8 октября, 2006, 02:27 — ИА Регнум. По результатам подсчета голосов на 322 из 1 006 избирательных участков Латвии пятипроцентный барьер на выборах IX Сейма преодолевают шесть партий и партийных объединений, сообщает 8 октября корреспондент ИА REGNUM.
Как свидетельствует информация, обобщенная Центральной избирательной комиссией на 01.00 мск 8 октября, у Союза "зеленых" и крестьян спикера Сейма
Близко к пятипроцентному барьеру находятся Латвийская социал-демократическая рабочая партия - 4,57% и объединение "За права человека в единой Латвии" (