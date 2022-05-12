Москва, 12 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Учение с участием российских атомных подводных лодок «Вепрь» и «Казань», в ходе которых была проведена условная торпедная стрельба, прошли в Баренцевом море. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Северного флота ВМФ РФ.

Минобороны России АПЛ «Казань»

«Учение прошло в полигонах флота в Баренцевом море в дуэльном варианте на глубинах до 100 метров», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе маневров экипажами указанных подлодок были отработаны поиск, обнаружение, поддержание контакта и условное уничтожение условного противника, в ходе которого была обозначена торпедная стрельба электронным пуском.

«После отработки противолодочного учения экипажи подводных лодок продолжили выполнение плановых задач боевой подготовки в Баренцевом море», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на курильском острове Матуа прошли учения береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ) по отражению нападения кораблей условного противника.