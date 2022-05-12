Москва, 12 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Никто в мире не заинтересован в эскалации конфликтов на международном уровне в связи с происходящим на Украине. Об этом 12 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«И НАТО хотят избежать. Все: и Россия, об этом также неоднократно делали заявления и в НАТО, и, что самое главное, в Вашингтоне, в том числе на высшем уровне такие заявления делал президент Байден», — заявил Песков.

«Это то, чего хотели бы избежать мы все, но в то же время мы прежде всего исходим от тех заявлений, которые делал президент, начиная с 24 февраля, о том, что Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию, которую проводят Вооружённые силы РФ», — указал он.