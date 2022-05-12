Москва, 12 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Доллар не удержал планку в 70 рублей 11 мая, от которой снова снизился, завершив торги немногим выше 67 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

ИА REGNUM Рубль и доллар

«Сегодня, 12 мая, давление усилилось, и пара доллар/рубль передвинула минимумы, вознамерившись протестировать отметку 65 рублей. Российская валюта максимально использует преимущества от сложившихся обстоятельств.

Норма продажи 80% экспортной выручки остается в силе, а разговоры о снижении требования пока не оказывают никакого влияния на курс рубля. Это обеспечивает сохранение высокого предложения иностранной валюты в добавление к естественному падению спроса на фоне санкций коллективного Запада.

Более того, дополнительным подспорьем для «россиянина» служат теперь и контрсанкции Москвы. Также немаловажен тот факт, что бюджетное правило по-прежнему стоит на паузе и нескоро вернет актуальность.

На этом фоне рубль успешно игнорирует и распродажи на глобальных фондовых площадках, и ралли доллара, который сегодня достиг новых многолетних максимумов за счет превысивших прогнозы данных по инфляции в США.

Равнодушной российская валюта остается и к нефтяным ценам, которые бросает из стороны в сторону под влиянием противоречивых драйверов.

Теперь, когда пара пробила уровень 66 руб., проверку на прочность может пройти зона 65 руб., тем более что котировки уже вплотную подошли к этой отметке, перебравшись на февральские минимумы 2020 года.

Следующая поддержка расположена в районе 62,50 руб., но падение в эту область на данный момент представляется маловероятным. Для долларовых быков ближайшим значимым ориентиром остается уровень 70 рублей», — считает эксперт.

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