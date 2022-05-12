Тюмень, , 13:12 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 43 выздоровевших и 49 госпитализированных с COVID-19. Об этом 12 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 12 мая коронавирус выявили у 34 тюменцев. Это на шесть человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 12 мая коронавирус выявили у 191 214 человека, выздоровели 186 052 пациента, скончались 4311 (на трёх человек больше, чем днём ранее).

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