13 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Китай предложил всем развивающимся странам, не поддержавшим антироссийские санкции, «рассмотреть способы укрепления своей экономической координации, чтобы выдержать последующие потрясения, вызванные Западом». Главным инструментом такой координации должно стать единое международное кибернетическое планирование экономики.

Елена Ведута, , 10:53 — REGNUM Пересечение в ноябре 2022 года в Индонезии таких двух важных событий, как саммит G20 и празднование юбилейной даты создания в Бандунге единого фронта народов Азии, Африки и Латинской Америки Bandung Spirit, призвавшего к мирному сосуществованию государств и построению более справедливого мира, заставляет переосмыслить стратегию управления глобальной экономикой с точки зрения реализации принципов Bandung Spirit.

Виктор Дюбрей. Деньги в бочках. 1897

G20 возникла в результате финансового кризиса 1997–1998 годов, когда решили привлечь ключевые развивающиеся экономики к управлению глобальной экономикой. Основным форматом деятельности форума стали ежегодные встречи на уровне министров финансов и глав центральных банков, а с 2008 года к ним добавились лидеры государств. Целью G20 является координация политики стран-участниц с целью достижения глобальной экономической стабильности и устойчивого роста, продвижение финансового регулирования и модернизации международной финансовой архитектуры, снижающих риски будущих финансовых кризисов. Однако несмотря на включение ключевых развивающихся стран в состав G20, глобальный кризис продолжает нарастать, что выражается в высоких темпах роста мировой инфляции, безработицы, нищеты, голода, технологического и социального неравенства стран глобального Севера и глобального Юга, в расширении сферы военных конфликтов.

С начала XX века по настоящее время стратегия развития мирового сообщества, определяемая транснациональными корпорациями (ТНК), служит укреплению их власти. Для ее практической реализации разрабатывается стратегический план как алгоритм действий, увязанных во времени (по срокам) и в пространстве (по исполнителям) для роста прибылей ТНК, перераспределения производимых доходов и активов в их пользу. К таким действиям относится запуск в XX веке всеобщей и хронической инфляции, навязывание государствам цикличности экономической политики «либерализм — протекционизм — война», организация Первой и Второй мировой войн, международных валютных систем и международных экономических организаций, цветных революций, цифровизация поведения людей и др. Во всех предложенных Западом постпандемийных глобальных проектах: «Инклюзивный капитализм» с более справедливым капитализмом, «Новый зеленый курс» с сокращением выбросов углекислого газа в атмосферу и «Индустрия 4.0» с использованием искусственного интеллекта (ИИ) нет стратегического планирования, обеспечивающего пропорциональное развитие глобальной экономики в направлении роста качества жизни. Поэтому при его отсутствии цикличность экономической политики государств неизбежно приведет к Третьей мировой войне, если не будет найден мирный выход из кризиса, предполагающий наличие альтернативы нынешнему стратегическому планированию общественного развития.

Глобальному управлению ТНК противостоял СССР. Стратегический план СССР, исходя из необходимости обеспечения полной занятости и пропорциональности развития экономики, был направлен на повышение уровня благосостояния граждан. План составлялся с учетом обратной связи от производителей об их возможностях, что обусловило необходимость применения метода последовательных приближений к составлению плана. Благодаря стратегическому планированию экономики СССР одержал победу над фашизмом, стал после Второй мировой войны одним из полюсов биполярного мира. Его опыт использовали развивающиеся страны для преодоления технологической отсталости и социального неравенства

Советский плакат. Догнать и перегнать. 1926

«Холодная война», развязанная ТНК, была направлена на уничтожение преимущества СССР — стратегического планирования экономики. Благодаря подкупу ряда руководителей СССР в стране был заблокирован научный подход для перехода от ручного управления к автоматизированному управлению, обеспечивающему рост качества жизни в СССР. В стране были запущены реформы, усиливающие стихийность в управлении и развитие национализма в республиках, приведшие к развалу СССР в 1991 году.

После окончания Холодной войны ТНК перешли к подготовке горячей стадии Третьей мировой войны. В ходе либерального реформирования экономики России была уничтожена технологическая независимость страны и выращены на Украине ненавидящие русский мир националисты.

Значительное ускорение к военной развязке внесла пандемия-2019, поскольку глобальная координация стала нести высокие риски, связанные с разрывом межстрановых и межотраслевых экономических связей. Все эти риски не только асимметрично распределяются между глобальным Севером и глобальным Югом, но и бьют в первую очередь по простым людям всех стран, подрывая основы государственного суверенитета.

К этим рискам добавились «безумные» санкции ТНК по отношению к России посредством втягивания её в спецоперацию на Украине в феврале 2022 года, что следует рассматривать в качестве очередного этапа в подготовке ТНК к развязыванию Третьей мировой войны. Купленные ТНК массмедиа, обвиняющие Россию в преступлениях на Украине, в снижении реальных доходов граждан Запада и в неизбежности наступления продовольственного и энергетического кризисов, ведут к расцвету антирусских фашистских настроений и к росту милитаристских расходов стран Запада на подготовку к Третьей мировой войне с последующим установлением тоталитарного контроля искусственного интеллекта (ИИ), управляющего людьми, грозящей огромными потерями для человечества в интересах глобальной элиты

Искусственный интелект geralt

Есть только один мирный выход из современного глобального кризиса — использование ИИ в экономике (автоматизация управления экономикой) на базе кибернетического стратегического планирования, обобщающего опыт СССР в обеспечении пропорционального развития экономики в направлении роста качества жизни. Как в свое время внедрение машин означало первую промышленную революцию, утверждающую капитализм, так и внедрение ИИ в экономике будет означать вторую промышленную революцию, утверждающую социализм без возможности капиталистической реставрации.

Учитывая стремительность наращивания военного участия стран НАТО в конфликте между Россией и Украиной, требуется включение секции стратегического планирования в повестку предстоящей конференции «Бандунг-Белград-Гавана» для просвещения и объединения прогрессивных сил человечества вокруг требования внедрения альтернативного стратегического планирования развития мировой экономики в интересах народов, реализующего принципы Bandung Spirit. Пришло время странам G20 подвергнуть критической оценке нынешнюю стратегию общественного развития и сформулировать заказ на создание «кибернетического альянса в экономике» для выхода на магистраль общественного прогресса, культурного развития личности.