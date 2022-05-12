Мадрид, , 13:11 — REGNUM Обсуждаемое в Европейском союзе эмбарго на нефть из России обойдётся Венгрии дороже, чем РФ. Об этом в интервью испанской газете Pais заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Это предложение нам нанесло бы гораздо больший вред, чем русским. Для нас это венгерский вопрос, а не русский», — подчеркнул венгерский министр.

Отвечая на вопрос об обеспокоенности тем, что отказ Будапешта одобрить санкционный план Евросоюза представит страну в качестве союзника Москвы, Сийрто заявил, что подобные заявления уже стали привычными для Венгрии.

«Мы привыкли к тому, что чтобы мы ни делали, что бы мы ни говорили… нас всегда представляют как друзей русских и шпионов Путина», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что предложение Европейского союза о возможности введения эмбарго на российские энергоресурсы для Венгрии равносильно атомной бомбе.

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По словам главы МИД республики Петера Сийярто, Власти Венгрии поддержат запрет на импорт российской нефти только в случае, если Еврокомиссия предложит решение проблем, которые могут последовать за такими действиями.

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