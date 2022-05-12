Мадрид, 12 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Обсуждаемое в Европейском союзе эмбарго на нефть из России обойдётся Венгрии дороже, чем РФ. Об этом в интервью испанской газете Pais заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

«Это предложение нам нанесло бы гораздо больший вред, чем русским. Для нас это венгерский вопрос, а не русский», — подчеркнул венгерский министр.

Отвечая на вопрос об обеспокоенности тем, что отказ Будапешта одобрить санкционный план Евросоюза представит страну в качестве союзника Москвы, Сийрто заявил, что подобные заявления уже стали привычными для Венгрии.

«Мы привыкли к тому, что чтобы мы ни делали, что бы мы ни говорили… нас всегда представляют как друзей русских и шпионов Путина», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что предложение Европейского союза о возможности введения эмбарго на российские энергоресурсы для Венгрии равносильно атомной бомбе.

Читайте также: В Венгрии назвали условие поддержки эмбарго на нефть из России

По словам главы МИД республики Петера Сийярто, Власти Венгрии поддержат запрет на импорт российской нефти только в случае, если Еврокомиссия предложит решение проблем, которые могут последовать за такими действиями.

Ранее по теме: Страны ЕС не договорились по новым антироссийским санкциям