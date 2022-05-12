Воронеж, 12 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Сильный ветер прогнозируется на территории Воронежской области 12–13 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870

«В период с 18:00 часов 12 мая до 18:00 часов 13 мая местами по Воронежской области и г. Воронеже ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

По данным Воронежского гидрометцентра, 12 мая дневная температура в Воронеже составляет около +20 градусов, в ночь на 13 мая возможны грозы, днём 13 мая — до +19 градусов и облачно.