Москва, , 13:10 — REGNUM Запад по-прежнему не заинтересован разговаривать с Россией по тем вопросам, которые стали причиной начала военной спецоперации на Украине. Об этом 12 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вы помните, что до начала специальной военной операции президент Путин и российская сторона предприняли действия для того, чтобы этой операции не было. С нами не захотели разговорить и нас не захотели слушать», — заявил Песков.

«Каких-либо действий по возобновлению диалога за последние 2 месяца не было», — добавил он.