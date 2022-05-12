Москва, , 13:10 — REGNUM Ближайшие у Украине районы Российской Федерации необходимо укреплять в целях безопасности. Об этос сегодня, 12 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Белгородская область Лобачев Владимир

Он уточнил, что в свете последних новостей об обстрелах соседних с Украиной областей России, прежде всего, дополнительные меры укрепления обязательны.

«Все остальные меры, которые необходимо принимать, — это те меры, о которых могут говорить российские военные», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, после обстрела со стороны Украины один житель села Солохи находится в реанимации, шесть — в отделениях в состоянии средней степени тяжести.

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