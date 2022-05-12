Вступление Финляндии в НАТО является угрозой для России — Песков
Москва, 12 мая, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Вступление Финляндии в НАТО угрожает безопасности России, поскольку расширение и приближение альянса к границам России не делает евразийский континент более безопасным и стабильным. Об этом 12 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делает мир, а главное, наш евразийский континент более стабильным и безопасным», — сказал Песков.
На вопрос, является ли угрозой для России вступление Финляндии в НАТО, он ответил: «Безусловно».
На вопрос, рассматривались ли при начале спецоперации такие риски вступления в НАТО соседних стран, Песков ответил: «Всегда рассматриваются и анализируются самые разные варианты».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что столкновения России и НАТО хотят избежать все стороны.