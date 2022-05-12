Таллин, , 13:08 — REGNUM В апреле 2022 года Таллинский международный аэропорт имени Леннарта Мери обслужил 216 841 пассажира, что примерно в пять раз больше, чем в апреле 2021 года, когда действовали ковид-ограничения. Об этом сообщила прес-служба предприятия.

Аэропорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Апрельский пассажиропоток составил 81% от докризисного уровня. Оживление пассажиропотока связывают с отменой ковид-ограничений. По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, отличным результатам апреля также способствовали летний план полетов и школьные каникулы.

«В настоящее время терминалы вновь заполнены людьми, а в часы пик число пассажиров и летных операций приближается к уровню 2019 года. Количество предлагаемых авиакомпаниями мест достигло докризисного уровня, а средняя заполняемость рейсов в апреле поднялась до 65%», — сообщил Пяргмяэ.

В общей сложности в апреле 2022 года регулярные рейсы совершались в 36 пунктов назначения, к которым добавились чартерные рейсы в Египет, Турцию и на Канарские острова. Из новых маршрутов компания Ryanair открыла регулярные рейсы в немецкий Нюрнберг; чартерные компании Pegasus и SunExpress — на турецкий курорт Анталью, а греческая авиакомпания Aegean Airlines возобновила сезонные рейсы в Афины.

В апреле наибольшая доля рынка была у авиакомпании Ryanair, перевезшей 25% всех пассажиров. 23% пассажиров летали самолетами Air Baltic, за которой следуют Finnair с 9% и Lufthansa с 8% рынка.