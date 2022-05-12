Москва, , 13:08 — REGNUM Российская сторона сделала все, чтобы не проводить специальную военную операцию Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, однако ее не стали слушать. Об этом 12 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Официальное интернет-представительство президента России

«До начала специальной военной операции президент (РФ Владимир) Путин и российская сторона предприняли действия для того, чтобы этой операции не было. С нами не захотели разговаривать и нас не захотели слушать», — сказал представитель Кремля.

Также Песков указал, говоря о возможности возобновления диалога между Россией и США, что на протяжении последних двух месяцев не было никаких действий в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в случае, если какая-либо страна попытается влезть в специальную военную операцию Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, Россия готова дать на это самый решительный ответ.