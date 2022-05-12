Москва, 12 мая, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Перемен в переговорном процессе России и Украины нет, похвастаться в настоящее время нечем. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 12 мая журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, никаких изменений в переговорах со вчерашнего дня нет. Представителя Кремля спросили, как могут отразиться на переговорах обстрелы Украиной приграничных районов России.

«И сейчас похвастаться нечем на переговорном треке», — ответил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая пресс-секретарь российского лидера заявил, что переговоры идут «весьма вяло и нерезультативно».

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