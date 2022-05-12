Астана, 12 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Правительство Казахстана выделит на проведение референдума по поправкам к конституции республики 16 млрд 460 млн тенге (около $37 млн). Об этом 12 мая сообщил журналистам глава минфина страны Ерулан Жамаубаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Он рассказал, что средства будут выделены из государственного бюджета. Статью расходов глава ведомства не назвал.

«Соответствующие расчеты со стороны Центральной избирательной комиссии представлены. Сегодня правительство соответствующее постановление приняло», — отметил министр.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что нужно модернизировать государственную систему и внести поправки в конституцию в ходе референдума. Планируется передать часть полномочий президента парламенту за счёт ограничения полномочий главы республики в формировании сената и местных органов исполнительной власти.