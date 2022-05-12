Москва, 12 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Москве 16 мая состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по случаю её 30-летия. Об этом 12 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

«16 мая по случаю 30-летия ОДКБ состоится саммит государств-членов ОДКБ в Москве. Это будет и встреча лидеров, и их отдельное общение в формате рабочего завтрака», — заявил Песков.

«Как мы ожидаем, по итогам мероприятия информацию журналистам дадут Зась и Пашинян, Пашинян как председательствующая сейчас в ОДКБ сторона», — указал он.