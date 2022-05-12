Оренбург, 12 мая, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 11 мая, в ковидные отделения поступили 52 пациента, что на 45 больше, чем днём ранее. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время в больницах лечение получают 118 человек с коронавирусной инфекцией. Состояние 30 человек медики оценивают как тяжелое. Пятеро находятся на искусственной вентиляции лёгких. Ещё 78 пациентов получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в Оренбуржье от COVID-19 скончались 3984 человека. За последние сутки (11 мая) не зафиксировано ни одного летального исхода.