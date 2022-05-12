Цхинвал, , 16:27 — REGNUM На избранного президентом Южной Осетии Алана Гаглоева граждане возлагают большие надежды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил политолог Аслан Рубаев.

Алан Гаглоев Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия

«Алан Гаглоев— человек относительно новый, пока что никак не запятнавший свою репутацию. В его программе одной из приоритетных задач государственной политики является вхождение Южной Осетии в состав Российской Федерации. Но Гаглоев тут же подчеркнул, что такое вступление будет только тогда, когда для этого наступит благоприятное время. Люди сейчас надеются на Гаглоева, большие ожидания — даже у оппозиции, у тех альтернативных кандидатов, которые участвовали в выборах. Даже Роланд Келехсаев, лидер Народной партии Южной Осетии, возлагает на Гаглоева большие надежды», — сказал эксперт.

Напомним, что 8 мая Алан Гаглоев одержал победу во во втором туре президентских выборов в Южной Осетии.