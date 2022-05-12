Москва, , 13:04 — REGNUM Глава Ростуризма Зарина Догузова просит депутатов Госдумы принять новый закон о туризме до конца 2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Зарина Догузова Russiatourism.ru

«Важнейшая задача этого года — принять новый закон в туризме», — сказала Догузова.

Действующий закон с 1996 года менялся по заплаточному принципу, но системной работы над текстом не было, отметила глава ведомства.

«Он у нас по большей части был заточен исключительно под работу туроператоров выездного туризма», — указала она.

Читайте также: В Ростуризме рассказали о развитии в России сети кемпингов