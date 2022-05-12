Ярославль, 12 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Трое депутатов муниципалитета Ярославля ни разу не были на заседаниях постоянных комиссий в первом квартале этого года. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка Олег Ненилин 12 мая.

city-yaroslavl.ru Заседание муниципалитета Ярославля

Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, это депутаты Роман Галагаев, Александр Дегтярёв и Алексей Таганов. При этом у Александра Дегтярёва пропуск произошёл по уважительной причине — в связи с состоянием здоровья.

Интересно, что при этом депутаты продолжали получать в первом квартале из бюджета компенсации расходов на свою деятельность. Таганов и Дегтярёв делали это в максимальном объёме — по 35 тысяч рублей в месяц. А вот Роман Галагаев отказался от большей части компенсаций. В январе и феврале он не получал денег вообще, а в марте получил лишь 25 тысяч рублей, проявив удивительную для депутатского корпуса скромность. Все деньги потрачены на «поощрение» «помощников на общественных началах».

Галагаев, Дегтярёв и Таганов были избраны от «Единой России» и, судя по всему, не собираются переизбираться в сентябре 2022 года. Их нет в списках подавших заявки на предварительное голосование партии.