Москва, , 13:06 — REGNUM США не стали слушать Россию, которая пыталась обсудить гарантии своей безопасности, и после начала специальной военной операции на Украине попыток возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном не было. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 12 мая журналистам.

Дмитрий Песков Официальное интернет-представительство президента России

По его словам, до того, как началась спецоперация, президент Владимир Путин и российская сторона предприняли действия, чтобы её избежать. Но с ними не захотели разговаривать, Россию не захотели слушать.

Отвечая на вопрос о возможности российско-американского диалога, Путин подчеркнул, что «каких-либо действий по возобновлению диалога за последние два месяца не было».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия даст решительный ответ на попытки какой-либо страны вмешаться в ход спецоперации, заявил Песков.

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