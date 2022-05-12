Москва, , 13:01 — REGNUM Владельцы пятизвездочных отелей в турецком городе Анталья не повысили цены на проживание для российских туристов больше, чем на 10% — несмотря на то, что годовая инфляция в Турции достигла значения в 70%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отель в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Так, в апреле 2022 года годовая инфляция в Турции достигла 69,97%. При этом расходы отельеров из-за роста цен в стране существенно выросли, но они не хотят отпугнуть туристов из России высокими ценами.

В Турции ставка на российских туристов остается стратегической. Например, во всех отелях OTI Hotels & Resorts будут принимать к оплате российские карты «Мир», для этого сейчас сеть централизованно заключает договоры с банками, обслуживающие эти карты.

Как сообщало ИА REGNUM, о негативной ситуации с туристами из России в Турции из-за украинско-российского кризиса не может быть и речи, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

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