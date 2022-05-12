Курск, 12 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области, сотрудник Росгвардии, майор полиции Дмитрий Рыжов. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба областной администрации.

Пресс-служба администрации Курской области В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Дмитрий Рыжов

«Дмитрий был участником контртеррористической операции на Кавказе, награждён 16 медалями, включая орден Мужества и нагрудный знак «За верность долгу и мужество», присвоенный за героизм посмертно», — говорится в официальном сообщении.