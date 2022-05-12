Багдад, , 13:17 — REGNUM Парламент Ирака в четверг, 12 мая, в первом чтении проголосовал за законопроект о запрете на «нормализацию отношений» с Израилем. Об этом сообщает Al-Mayadeen.

Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси

По данным журналистов, законопроект предусматривает запрет для иракских компаний на сотрудничество с израильским бизнесом. Деятельность любой государственной и частной компании, которая заключает сделки с Израилем, должна быть прекращена, а её имущество — арестовано.

Согласно тексту законопроекта, государственным деятелям запрещается участие в конференциях, переговорах и иных мероприятиях с участием израильских официальных лиц. Нарушение закона рассматривается как государственная измена и наказывается тюремным заключением или смертной казнью.

Перед вступлением закона в силу, проект должен пройти три слушания в парламенте Ирака.