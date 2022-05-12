Таллин, , 12:57 — REGNUM В производство парламента Эстонии Рийгикогу в срочном порядке внесен законопроект об изменении системы выплаты и повышении детских и семейных пособий. Об этом сообщила канцелярия Рийгикогу, отметив, что за его внесение проголосовали представители четырех парламентских партий из пяти.

Евро

Цель законопроекта — заметно улучшить материальное положение семей с детьми. Согласно законопроекту, пособие на одного ребенка составит 100 евро в месяц. Семьям, в которых растет трое и более детей, ежемесячно будет дополнительно выплачиваться 700 евро, а семьям, в которых семеро и более детей, — 900 евро. Повышение пособий не поддержала правящая Реформистская партия Эстонии.

Председатель парламентской фракции Центристской партии Яанус Карилайд сообщил, что никогда до сих пор в парламентской практике детские пособия в стране не увеличивались так резко: «Индексация детских пособий — это качественное изменение в системе их выплат, она означает, что при подорожании жизни будет повышаться пособие многодетным семьям. Я искренне надеюсь, что до Иванова дня (24 июня) данный законопроект станет законом».

Его позицию поддержал председатель фракции национал-консерваторов EKRE Мартин Хельме, который объяснил срочность нового закона ухудшением ситуации в социальной сфере страны: «Результатом политики правящей партии реформистов стало то, что по росту цен Эстония вышла на первое место в ЕС. Предложение снизить налоги, чтобы смягчить последствия ценового шока, не встретило поддержки в правящей коалиции».

Воспитание детей не должно быть сопряжено с риском бедности. Бедность не должна становиться преградой для рождения детей, убежден Хельме.

«За счет иммигрантов мы не сохраним народ и культуру. Мы должны обеспечить положительный прирост собственного населения», — добавил он.