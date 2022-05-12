Сеул, 12 мая 2022, 12:55 — REGNUM 12 мая КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальника штабов Южной Кореи.

Запуск. КНДР
Запуск. КНДР
Haz.de

Уточняется, что настоящее время комитет проводит анализ дополнительной информации о снаряде. Изучается дальность и высота полёта неустановленного снаряда, который предположительно, может являться баллистической ракетой.

С начала 2022 года это уже шестнадцатый запуск, осуществленный КНДР. И первая провокация с момента прихода к власти администрации Юн Сок Ёля.