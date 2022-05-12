Сеул, 12 мая, 2022, 12:55 — ИА Регнум. 12 мая КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальника штабов Южной Кореи.

Haz.de Запуск. КНДР

Уточняется, что настоящее время комитет проводит анализ дополнительной информации о снаряде. Изучается дальность и высота полёта неустановленного снаряда, который предположительно, может являться баллистической ракетой.

С начала 2022 года это уже шестнадцатый запуск, осуществленный КНДР. И первая провокация с момента прихода к власти администрации Юн Сок Ёля.