Москва, , 12:53 — REGNUM На фоне последних новостей об обстрелах прилегающих к Украине российских районов необходимо укреплять их безопасность. Об этом 12 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Прежде всего, это все-таки ситуация, которая делает необходимыми дополнительные меры по укреплению безопасности этих прилегающих к Украине районов», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Также Песков отметил, что все остальные меры, которые необходимо принимать в этих случаях, это такие меры, о которых могут говорить российские военные.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Солохи в регионе со стороны Украины погиб один человек.