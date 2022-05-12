Пхеньян, , 12:52 — REGNUM Власти Северной Кореи контролируют ситуацию с коронавирусной инфекцией. Среди находящихся в стране российских граждан заражённых нет, сообщили 12 мая в пресс-службе посольства России в КНДР.

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В дипмиссии отметили, что в пределах территории посольства движение не ограничено. Работники посольства сохраняют спокойствие и строго следуют предписаниям местных властей.

«Ситуация с COVID под контролем, все россияне, которые находятся в Пхеньяне, здоровы», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о «внезапной» чрезвычайной ситуации из-за выявления в стране коронавируса.

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