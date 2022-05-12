Чебоксары, 12 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Чебоксарах из-за сообщений о минировании эвакуировали всех, кто находился в здании Дома правительства. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы Чувашии.

Наталия Николаева ИА REGNUM Новое здание Дома правительства Чувашии

12 мая на почту поступила информация о якобы заложенной бомбе в здании республиканского Дома правительства.

«Были эвакуированы ориентировочно 450 человек, в том числе посетители и приглашённые. Информация о минировании оказалась ложной», — сообщили в администрации главы Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале и марте 2022 года в Чувашии несколько раз «минировали» образовательные учреждения, в том числе трое суток подряд эвакуировали ряд школ в Чебоксарах.

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