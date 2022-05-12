Пермь, , 12:51 — REGNUM В Перми в отношении экс-депутата Законодательного собрания Прикамья Константина Окунева возбудили административные дела. Речь идёт о дискредитации российской армии. Об этом политик сообщил в своём телеграм-канале.

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В отношении Окунева составлено четыре протокола. Два из них — по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооружённых Сил РФ в защиту интересов России, поддержания мира и безопасности. Кроме того, предъявлены претензии относительно критики деятельности президента и использования фото с элементами нацистской символики.

В случае признания вины экс-депутату грозят штрафы в размере до 50 тысяч рублей. Окунев заявил, что разбираться в ситуации, где он зашёл за красную линию, и находить истину в суде он будет с адвокатом.